Zware brand legt historische kerk compleet in de as na bezoek van groep toeristen

Een historische kerk in Kondopoga, in het noordwesten van Rusland, is vrijdag helemaal afgebrand. Het houten bouwwerk stond in lichterlaaie nadat een groep toeristen een bezoek mocht brengen aan het gebouw. Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog geen duidelijkheid, maar brandstichting wordt in ieder geval niet uitgesloten.

Enkele amateurbeelden die omstanders konden maken, laten duidelijk zien dat de vuurhaard bijzonder ernstig was. De toren van de kerk stond helemaal in brand, en mede doordat alles uit hout was gemaakt verspreidde het vuur zich zeer snel. Al in amper enkele minuten was de brandweer aanwezig, maar ze hadden geen schijn van kans om het gebouw nog te redden. Via dronebeelden viel te zien dat alles was verwoest.

Een onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de zware brand is kunnen ontstaan. Lokale autoriteiten vermoeden dat sommige van de toeristen zich mogelijk niet aan de veiligheidsvoorschriften hebben gehouden.

De kerk werd in 1774 aan de oevers van het Onegameer gebouwd. Het gold als een van de meest opmerkelijke voorbeelden van de houten architectuur in het noorden van Rusland. Volgens de lokale autoriteiten zou er in de toekomst een replica worden bouwd.