Katje dat uit auto gegooid werd op snelweg in Willebroek, na tien dagen zware strijd toch overleden

Willebroek / Sint-Pieters-Leeuw - Met pijn in het hart melden Loredana en Bilal dat het mishandelde katje donderdag overleden is. De poes van amper drie maanden oud was tien dagen geleden op de A12 ter hoogte van Willebroek uit een snel rijdende wagen gegooid. De inzittenden van één van de volgende auto's, Loredana en Bilal, stapten meteen uit en brachten het katje nog in allerijl naar de dierenarts. "Maar de goede zorgen hebben niet mogen baten", laten ze nu weten aan RTL Info.

De intensieve zorgen in Kasteel Vetcare in Sint-Pieters-Leeuw zijn helaas niet voldoende geweest om het katje van zijn droevige lot te redden. Het leek nochtans even goed te gaan met Sangoku, want het zwaargewonde katje had de voorbije dagen zijn ogen opgen gedaan. Maar donderdag daalde zijn hartslag en lichaamstemperatuur zo snel, dat alle hoop vervolgen was. "Het dier is stilletjes in een coma gevallen, door de gevolgen van het hoofdtrauma en de dislocatie van de elleboog", verklaart de dierenarts aan RTL Info.

"Hij heeft hevig gestreden, maar we hebben hem uiteindelijk toch moeten loslaten. Dat ene spuitje was één van de moeilijkste momenten uit ons leven", vult een aangeslagen Loredana aan. Zonder aarzelen betaalden zij ook de 500 euro die nodig was voor de operaties van de poes. Zij zagen het immers al helemaal zitten om de kleine kater te adopteren van zodra hij weer helemaal hersteld was van de daad van dierenmishandeling. Maar die droom zal nu nooit meer uitkomen.

Op zoek naar de schuldigen

Na het verweken van het verdriet willen Loredana en Bilal hun energie steken in het opsporen van de dader. Toen ze onderweg waren van Nederland naar Brussel en de gruwelijke feiten zagen gebeuren, stonden ze immers meteen voor een keuze: de daders achtervolgen die volgens hen met een snelheid van 150 kilometer per uur van hen wegreden, of zich ontfermen over het gewonde dier. Ze kozen voor het laatste, maar willen nu toch gerechtigheid.

"We hebben ook nergens een camera zien staan bij het hernemen van het traject. De politie om hulp vragen zal dus niet veel veranderen. Daarom willen we vragen of er misschien nog iemand getuige was van de dierenmishandeling? En of die misschien meer informatie hebben over het voertuig? Want wij zaten vol adrenaline om de kater te redden, waardoor we te weinig gezien hebben", reageert ze.

Helpen

Ondertussen hebben Loredana en Bilal besloten dat ze nog meer kittens willen helpen, die achtergelaten of mishandeld worden. Het beeld van vliegende kat uit de wagen heeft immers een stevige indruk op hen achtergelaten. "Ik heb nu twee andere kittens uit de kliniek mee naar huis genomen. En Bilal gaat er ook nog twee een nieuwe thuis geven. Zo kunnen we toch voor hen voorkomen dat er niets ergs gebeurt. We zullen ervoor zorgen dat ze met veel liefde en respect opgroeien."