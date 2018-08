Wil je vanavond vallende sterren zien? Dan moet je hier naartoe

De aarde koerst de komende dagen weer door de meteorenzwerm Perseïden, wat vallende sterren oplevert. Die zullen komende nacht vooral te zien zijn ten zuiden van Samber en Maas, meldt Meteovista. In het westen trekt (sluier)bewolking over, waardoor de kans op het zien van meteoren kleiner is.

Komende nacht zijn in het binnenland opklaringen voorspeld. Vooral in het zuiden en oosten is het helder met soms een beetje sluierbewolking. In het westen is de (sluier)bewolking veel dikker.

Hoewel de piek pas in de nacht naar maandag valt, zijn ook komende nacht al veel meteoren te zien. Rond 3.30 uur is het hoogste aantal Perseïdenmeteoren zichtbaar. “Op dat tijdstip moet je naar noordoosten kijken. De vallende sterren lijken vanaf een punt op ongeveer tweederde tussen de horizon en het hoogste punt aan de hemel op ons af te komen. Je moet je hoofd dus vrij ver naar boven richten om dit punt te zien”, zegt Meteovista. Die raadt voorts aan een donkere plek uit te zoeken.

Dit jaar zouden veel meer meteoren te zien zijn dan vorig jaar. Doordat het tijdens de pieknacht nieuwe maan is, is het namelijk extra donker.