Shortsellers spannen proces aan tegen Tesla-baas Musk

Het bommetje dat Tesla-topman Elon Musk deze week liet vallen toen hij via Twitter aankondigde zijn bedrijf van de beurs te willen halen aan 420 dollar per aandeel, dreigt nog een juridisch staartje te krijgen. Beleggers werden verrast door de aankondiging -die het aandeel fors hoger stuurde- en sommigen hebben nu een klacht ingediend.

Na de aankondiging van Musk schoot het aandeel van de autobouwer 11 procent omhoog, tot bijna 380 dollar per stuk, maar die winst is intussen alweer bijna verdampt. Maar shortsellers, die speculeren op een daling van de beurskoers, verloren door de plotse koerssprong naar eigen zeggen “miljoenen”. Volgens hen heeft Musk de markten misleid.

Beurswetten overtreden

Investeerders Kalman Isaacs en William Chamberlain hebben een klacht ingediend, waarin ze zeggen dat Musk de federale beurswetten heeft overtreden en de koers van het Tesla-aandeel kunstmatig heeft opgeblazen. De klacht werd ingediend bij een federale rechtbank in San Francisco.

De tweet van Musk leek in eerste instantie op de zoveelste provocatie van de omstreden Amerikaanse miljardair, maar de idee van een beursexit zou nu toch ernstig worden bestudeerd. De raad van bestuur van Tesla zou de mogelijkheid volgende week onderzoeken, bericht de Amerikaanse zender CNBC. Het bedrijf van de beurs halen aan 420 dollar per aandeel, zoals Musk in zijn tweet aankondigde, zou 70 miljard dollar kosten. Hoewel Musk zei dat de financiering “verzekerd” is, is niet duidelijk waar het geld vandaan moet komen. Tesla zelf stapelt de verliezen op. Volgens de Wall Street Journal is de Amerikaanse beurswaakhond SEC een onderzoek gestart.