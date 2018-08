Premier League-promovendus start meteen met zeven aankopen in de basis, onder wie één oude bekende

Fulham FC speelde zaterdag voor het eerst in vier jaar terug een wedstrijd in de Premier League. De Londense club was deze zomer bijzonder actief op de transfermarkt en dat bleek ook uit de basiself die aantreden tegen Crystal Palace. Maar liefst zeven nieuwe namen, met daarbij ook Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht), begonnen aan de partij. Helaas kende Fulham geen geslaagde competitiestart: The Cottagers verloren met 0-2 van het Crystal Palace van Christian Benteke en Cheikhou Kouyaté.

Mitrovic kwam in de zomer van 2013 over van Partizan Belgrado naar Anderlecht, waar hij uiteindelijk twee seizoenen zou blijven alvorens te verhuizen naar Newcastle United. Bij die club vlotte het echter niet voor Mitrogoal: in zijn eerste seizoen degradeerde de club uit de Premier League en Mitrovic vond in 34 competitiewedstrijden negen keer het net. Het daaropvolgende seizoen won Newcastle vlotjes The Championship - de Engelse tweede klasse - en speelde Mitrovic 25 wedstrijden, waarin hij slechts vier keer scoorde. Afgelopen winter leek hij op het laatste moment op huurbasis terug te zullen keren naar Anderlecht, tot die deal afsprong en de Serviër in extremis nog verhuurd werd aan Fulham. Daar scoorde hij twaalf keer in 20 wedstrijden en dwong hij in de play-offs mee de promotie naar de Premier League af. Fulham nam hem enkele weken geleden voor 20 miljoen euro definitief over.

Bekende Duitser

Foto: Photo News

Behalve Mitrovic is André Schürrle ongetwijfeld de naam die u het bekendst in de oren zal klinken. De 27-jarige Duitser wordt dit jaar door Borussia Dortmund uitgeleend aan The Cottagers. Schürrle speelde eerder in Engeland al twee seizoenen bij Chelsea, waar hij in 44 wedstrijden elf keer raak trof. Schürrle is ook actief bij de Duitse nationale elf: op het WK 2014 gaf hij in de finale de assist voor het beslissende doelpunt van Mario Götze tegen Argentinië, in de met 1-7 gewonnen halve finale van Brazilië scoorde hij de laatste twee treffers.

De andere nieuwkomers die in de basis startten zijn doelman Fabricio (overgenomen van Besiktas), verdedigers Calum Chambers (gehuurd van Arsenal), Maxime Le Marchand (overgenomen van Nice) en Joe Bryan (overgenomen van Bristol City) en de Ivoriaanse middenvelder Jean Seri (overgenomen van Nice).

Benteke, Kabasele en Kouyaté in actie

Bij Crystal Palace begon onze landgenoot Christian Benteke in de spits. Hij scoorde niet en werd na 83 minuten vervangen, vijf minuten later mocht ook Cheikhou Kouyate (ex-Brussels en Anderlecht) het veld op. Crystal Palace won de partij met 0-2 na goals van Jeffrey Schlupp en Wilfried Zaha.

Ook onze landgenoot Christian Kabasele in de basis op de openingsspeeldag. Hij nam het met Watford in eigen huis op tegen Brighton & Hove Albion , Watford won met 2-0 dankzij twee goals van Roberto Pereyra. Kabasele speelde de hele wedstrijd.