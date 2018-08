Maak kennis met Knowledge Musona, het Zimbabwaanse genie van Anderlecht

Knowledge Musona (29) is technisch zowat de meest begaafde speler in België. Daarom is Marc Coucke gek van hem. De miljardair wou de dribbelaar absoluut meenemen van KV Oostende naar Anderlecht, want ­Musona kan – net als zijn baas – onvoorspelbaar geniaal zijn. Al zorgt die impulsiviteit soms voor problemen. “Ik wist echt niet dat je als profvoetballer niet mocht gokken op voetbalmatchen.”

“Hey, Zambia. Give me the ball.” Het weerklinkt tegenwoordig vaak over het trainingsveld van Anderlecht. “Teodorczyk noemt me altijd Zambia”, zegt Knowledge Musona. “Dat onthoudt hij beter. Terwijl ik ...