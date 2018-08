Heeft gepensioneerde bouwvakker hét mysterie opgelost dat Amerika al bijna halve eeuw in de ban houdt?

Wie is D.B. Cooper? Het is één van de meest spraakmakende en mysterieuze zaken die de FBI nooit kon kraken. Nu denkt een gepensioneerde bouwvakker uit de Amerikaanse staat Indiana dat hij bewijs in handen heeft om de historische zaak te kunnen oplossen. Dat schrijft nieuwssite CBS Chicago.

DB Cooper. Er is een hele generatie FBI-agenten die over zijn verdwijning kasten vol dossiers bij elkaar hebben gepend. Maar de notoire crimineel is nooit gevonden. De FBI gooide intussen de handdoek na 44 jaar onderzoek al in de ring. Maar amateurdetectives, complottheoretici en andere fans gingen onverbiddelijk door. Met succes nu, zo denkt de gepensioneerde bouwvakker Rick Sherwood nu.

D.B. wie?

Eerst nog eens kort die zaak D.B. Cooper. Onder die naam checkte op 24 november 1971 een man in op de Boeing-vlucht van Portland naar Seattle. Tijdens de vlucht gaf hij een briefje aan de stewardess. Daarop stond dat er een bom in zijn tas zat. Hij toonde zelfs een stukje van de dynamietstaven met de ontstekingsdraadjes aan.

Cooper zou de bom niet laten ontploffen. Tenminste, als hij vlak na de landing in Seattle 200.000 dollar (in briefjes van 20) én vier parachutes zou krijgen. Zijn eis werd ingewilligd. De passagiers mochten het vliegtuig verlaten, dat vervolgens weer opsteeg richting Mexico. Rond 20 uur, ergens tussen Seattle en Reno, sprong Cooper uit het vliegtuig. Sindsdien is er geen spoor meer van hem. Noch van het gros van het geld.

Code gekraakt

Nu is er één man, Rick Sherwood, die denkt dat hij de code gekraakt heeft van berichten die aan D.B. Cooper zouden hebben toebehoord. Nog voor Sherwood een carrière begon als bouwvakker, was hij jarenlang een Amerikaanse soldaat in de oorlog in Vietnam. "Ik had zelfs in mijn stoutste dromen nooit gedacht dat ik ooit in mijn leven nog eens morsecode of een ander tekensysteem zou moeten ontleden", zei Sherwood tegen CBS Chicago.

Maar dat veranderde toen Tom Colbert plots aan zijn deur stond. De man, een televisieproducent uit Californië, was zelf een onderzoek gestart naar D.B. Cooper. Met enkele lijnen vol codes kwam hij naar Sherwood, in de hoop dat de voormalige soldaat ze kon ontcijferen.

Robert Rackstraw, toen hij in het leger zat. De gelijkenissen met de tekeningen van D.B. Cooper zijn alvast zichtbaar.

Wat Sherwood las in de gedecodeerde brieven, kan een doorbraak betekenen voor de zaak van D.B. Cooper. In de tekst vond hij immers een duidelijke verwijzing naar de identiteit van D.B. Cooper, naar details uit de zaak en de naam van ene Robert Rackstraw. En laat dat nu net een voormalige collega van Sherwood zijn. De voormalige Vietnamveteraan uit San Diego was een legerpiloot, maar werd uit het leger gegooid toen bleek dat hij gelogen had over zijn diploma. De kaping en de diefstal zou zijn wraak geweest zijn.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de naam van Racktraw als mogelijke dader valt. Een jaar na de kaping dook hij op in Stockton (Californië), waar zijn zus woonde. Het duurde echter niet lang voordat hij in het vizier kwam van de lokale ordediensten. Wegens fraude met bankcheques.

Rackstraw wilde niet naar de gevangenis en verhuisde naar Iran, een land dat geen uitleveringsverdrag heeft met de VS. Hij leerde de soldaten van de sjah met helikopters vliegen. Een terugkeer naar de VS werd nog moeilijker nadat de politie bij een huiszoeking bij hem thuis veertien geweren en tientallen kilo’s dynamiet hadden gevonden. In de tuin van zijn ouders werd het levenloze lichaam van zijn stiefvader gevonden. Met een kogel in het hoofd.

Na een tijdje verloor Rackstraw echter ook zijn job in Iran. Hij moest nu wel terugkeren naar de VS, al werd hij daar vrijwel meteen opgepakt door de FBI. Hoewel hij vrijgesproken werd voor de moord op zijn stiefvader, moest hij zich nog altijd verantwoorden voor de chequefraude en het bezit van explosieven. Hij vluchtte opnieuw.

Dood in scène gezet

Rackstraw huurde een vliegtuigje in Stockton. Eentje dat hem niet tot in Iran zou brengen, maar wat was niet nodig. Het vliegtuigje moest hem helemaal nergens naartoe brengen.

Toen hij over Monterey Bay vloog, deed Rackstraw een noodoproep. “De motor staat in brand, ik ga neerstorten”, luidde het. Het wrak werd nooit gevonden, hij wel. Honderden kilometers meer naar het zuiden, in Fullerton, waar hij betrapt werd tijdens een poging om een pilootlicentie te vervalsen.

Agenten merkten de man, met een roodgeverfde baard, op en overhandigden hem opnieuw aan de FBI. Toen de speurders - geïntrigeerd door de vliegtuigkaping - hem vroegen of hij DB Cooper was, antwoordde hij laconiek: “Mogelijk”.

Door een gebrek aan harde bewijzen, en de schrik dat ze daardoor zijn andere veroordelingen konden verprutsen, besloten de speurders hem niet te vervolgen voor de kaping. Uiteindelijk ging Rackstraw voor een minnelijke schikking: een jaar in de gevangenis voor zijn andere misdrijven.

Later verhuisde hij naar Riverside, waar hij op het rechte pad kwam én bleef. Hij ging voor de stad werken en gaf zes een tijdje een cursus rechten aan de universiteit van Californië. Op dit moment is hij gepensioneerd en leeft hij op zijn jacht ‘Poverty Sucks’ (Armoede is klote) in San Diego.

"Zenuwachtig"

"Als ik Robert Rackstraw zou zijn, dan zou ik extreem zenuwachtig beginnen worden", zei Jack Schafer, een voormalige FBI-agent en gedragsanalist, aan CBS Chicago. "Ik denk dat we met deze opgeloste code kunnen spreken van sterk bewijs."

Bij de FBI zelf zijn ze minder enthousiast. Daar willen ze niet bevestigen of Rackstraw ooit officieel verdachte is geweest. Al zouden ze hem wel gesproken hebben. "Wij kunnen wel vertellen dat we in de jaren van het onderzoek alle tips hebben onderzocht, maar niets leidde tot een doorbraak, hoe plausibel de theorieën ook klinkten. Zelfs met deze code zouden wij de schuld van Rackstraw niet kunnen bewijzen. Daarvoor hebben we meer nodig, want hier bestaat er nog te veel kans op twijfel", besluit de woordvoerster van de FBI.