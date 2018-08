Directie onderhandelt maandag met Ierse piloten onder leiding van bemiddelaar

De directie van Ryanair gaat maandag gesprekken voeren met de Ierse piloten, onder leiding van een bemiddelaar. Het is afwachten of dat eindelijk een doorbraak betekent in het sociaal conflict bij de Ierse lowcostluchtvaartmaatschappij.

De voorbije weken werd er bij Ryanair in verschillende Europese landen gestaakt, voor betere arbeidsomstandigheden, een vakbondsvertegenwoordiging en de toepassing van het lokale arbeidsrecht.

De gesprekken maandag worden gevoerd met de Ierse vakbond Forsa, die de piloten uit Dublin vertegenwoordigt. De bemiddelaar is Kieran Mulvey. Het is de eerste keer in bijna een maand dat alle partijen nog eens rond de tafel gaan zitten.

Afgelopen vrijdag werd er nog gestaakt door piloten in België, Duitsland, Ierland, Nederland en Zweden. Meer dan 400 Ryanair-vluchten werden geschrapt.