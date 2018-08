Politie waarschuwt voor valse parkeerwachters aan Brusselse Zuidfoor

Brussel - Aan het Brusselse Zuidstation worden mensen die zich in de omliggende straten parkeren de laatste tijd aangeklampt door valse parkeerwachters die hen proberen af te persen. Dat melden La Capitale en Bruzz en wordt door de politiezone Brussel Zuid bevestigd aan Belga. Het fenomeen kwam er samen met de Zuidfoor en vaak worden de foutparkeerders aangeklampt.

De Zuidfoor neemt heel wat parkeerplaatsen in de buurt van het Zuidstation weg, waardoor mensen zich regelmatig parkeren waar het verboden is. “Op dat moment zijn er valse parkeerwachters die de mensen aanspreken dat ze hier niet mogen parkeren, maar dat ze de wagen wel in het oog willen houden in ruil voor geld”, legt Dorothée Cattrysse, woordvoerster van politiezone Brussel Zuid uit.

De politie houdt de situatie van nabij in het oog en voert ook tijdens de Zuidfoor regelmatig controles uit. Tot nog toe waren er nog geen aanhoudingen. “We kunnen ook niet iedereen controleren die bij een geparkeerd voertuig met elkaar praat. We blijven waakzaam”, aldus Cattrysse.

De mensen die de hulp van de valse parkeerwachters weigeren zouden regelmatig hun wagen nadien beschadigd aantreffen, maar bij de politiezone Zuid is te horen dat er in de buurt van het Zuidstation “regelmatig wagens beschadigd worden”.