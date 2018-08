KV Mechelen komt ook op speeldag twee niet verder dan gelijkspel

Roeselare en KV Mechelen hebben zaterdag op de tweede speeldag in de Proximus League de punten gedeeld. KV Mechelen haalde een vroege achterstand op via goals van Clément Tainmont en Igor de Camargo, maar Thibaut Van Acker sleepte een kwartier voor tijd nog een punt uit de brand voor de West-Vlamingen. KV Mechelen blijft na het 2-2 gelijkspel achter met een 2 op 6.

Na een lange zomerpauze hoefde Schiervelde niet lang te wachten op het eerste doelpunt van het nieuwe seizoen: de Curaçaoër Gino van Kessel scoorde al na vijf minuten het openingsdoelpunt. KV Mechelen was verrast en moest een tijdje zoeken naar een nieuwe aanpak. Roeselare bleef de dominerende ploeg, maar KV Mechelen toonde zich efficiënter: in de 34e minuut scoorde Clément Tainmont de gelijkmaker.

KV Mechelen nam de regie na de koffie over en puurde daar een tweede doelpunt uit: Igor de Camargo gleed de voorzet van Nikola Storm in de 68e minuut netjes binnen, 1-2 voor de degradant van vorig seizoen. Amper zes minuten later temperde Thibaut Van Acker met zijn 2-2 de Mechelse vreugde. Beide ploegen namen nog initiatief om een derde doelpunt te maken en lieten daarbij heel wat ruimte vrij, maar 2-2 werd de eindstand.