Bestuurders ontsnappen nipt aan drama wanneer boom plots neervalt op rijweg

Oostkamp - Een vrouw is vrijdagavond nipt ontsnapt aan een zwaar ongeval toen er net achter haar wagen een boom op de rijweg viel. De man die achter haar reed, kon alles filmen via zijn dashcam. Er viel als bij wonder geen enkele gewonde.

De bestuurder reed met zijn wagen op de Sijslostraat in Oostkamp en zag hoe er plots een boom voor zijn auto viel. “Ik ben nog net kunnen stoppen en kwam tot stilstand tegen enkele takken”, getuigt de man aan VTM Nieuws. Ik heb geen schade aan mijn auto, maar het was toch wel schrikken.”

Een wagen die op dezelfde plaats geparkeerd stond, had minder geluk. Het voertuig kreeg het gewicht van de boom volledig op zich, waardoor het zwaar beschadigd is. De bestuurder bleef ongedeerd.

Toen de boom naar beneden viel, was het nochtans niet hard aan het waaien. Vermoedelijk ging het om een exemplaar dat al deels afgestorven was. Vorig jaar viel er overigens op dezelfde weg al eens een boom neer. De brandweer is ter plaatse gekomen de stam in stukken te zagen. De weg bleef volledig afgesloten tot de werkzaamheden achter de rug waren.