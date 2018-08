“Zij hebben de dollar, wij hebben Allah”: Erdogan slaat terug na provocaties van Trump

De munt staat mede onder druk als gevolg van zorgen over een groeiende inflatie en het oplopende conflict tussen Turkije en de Verenigde Staten. Vrijdag, kondigde Trump nog aan dat de importheffingen op staal en aluminium verdubbeld zouden worden. Door de spanningen viel de lira tot een recorddiepte. Eén dollar was nog 6,78 lira waard. Aan het begin van de maand was dat nog 5 lira voor 1 dollar.

Ook zijn er zorgen over de invloed die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft op het beleid van de Turkse centrale bank.

Handen breken

“Dit is geen economie die failliet gaat, zinkende is, of door een crisis gaat”, zei de president zaterdag op een partijbijeenkomst. “Turkije zal zo snel mogelijk uit deze spiraal van wisselkoersen en rentevoeten geraken.”

“De dollar, de euro en het goud zijn de kogels, de granaten, de raketten van een economische oorlog tegen ons land”, aldus Erdogan. Hij zwoer daarop de handen te zullen breken die de wapens afvuren.

Dollars en Allah

Erdogan gaf zaterdag overigens zijn volk het advies om dollars en euro’s te verkopen om de lira te ondersteunen. Door de fors goedkopere munt dreigt de inflatie in Turkije nog verder op te lopen, waardoor het leven voor de bevolking steeds duurder wordt.

Eerder vrijdag riep vrijdag de Turken al op om niet te panikeren. “Er zijn heel wat ‘campagnes’ aan de gang. Luister er niet naar”, riep de president de Turken op. “En vergeet niet. Zij hebben dollars, wij hebben ons volk, ons recht en Allah”.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!