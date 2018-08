In Antwerpen is zaterdag de elfde editie van de Antwerp Pride Parade door de straten getrokken. De politie schat dat tussen de 60.000 en 90.000 mensen deelnamen aan de bonte optocht, de organisatie houdt het op 90.000 tot 100.000. “Het is moeilijk een exact cijfer te geven omdat het publiek er natuurlijk ook tussen loopt”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. Het mooie zomerweer speelde wellicht wel een grote factor in de grote opkomst.