Tielemans en Monaco starten seizoen met 1-3 zege in Nantes

Vicekampioen AS Monaco heeft zaterdag op de eerste speeldag in de Franse Ligue 1 met 1-3 gewonnen op het veld van FC Nantes.

Monaco kwam 0-3 voor in het Stade la Beaujoire, maar moest op het eerste doelpunt wel bijna zeventig minuten wachten. Radamel Falcao was nog maar net ingevallen toen Rony Lopes de 0-1 op het bord zette, even later maakte Stevan Jovetic (80.) er 0-2 van, Falcao zette drie minuten later zelf de 0-3 op het scorebord. De eerredder van Emiliano Sala (90.+2) was niet meer dan een voetnoot.

Bij Monaco speelde Youri Tielemans de hele wedstrijd. De 21-jarige Rode Duivel staat in zijn tweede jaar in Franse loondienst voor het seizoen van de bevestiging. Vorige voetbaljaargang kon Tielemans nog niet altijd op een basisplaats rekenen bij de Monegasken, die in het tussenseizoen wel Joao Moutinho zagen vertrekken. Onze landgenoot nam diens rugnummer acht alvast over.

Bij de thuisploeg verscheen Kalifa Coulibaly (ex-Gent) aan de aftrap, hij werd na 72 minuten naar de kant gehaald.