“Beste editie ooit” voor Nostalgie Beach Festival

Middelkerke - De vijfde editie van het Nostalgie Beach Festival heeft zaterdag ongeveer 13.000 toeschouwers naar een zonnig Middelkerke gelokt. Het jaarlijkse festival van radiozender Nostalgie wordt zaterdagavond afgesloten door de Britse skaband Madness.

Na twee edities in Bredene verhuisde het Nostalgie Beach Festival in 2016 naar Middelkerke. Het festivalterrein, gelegen tussen de Westendelaan en de Duinenweg, opende zaterdagochtend om 11 uur zijn deuren en mocht in totaal 13.000 muziekliefhebbers verwelkomen. “Qua toeschouwers is dit voor ons de beste editie ooit”, aldus Tom Klerkx, directeur van Nostalgie en NRJ. “Het weer is natuurlijk ideaal. De hele dag zon, maar geen hittegolf.”

Coco Jr. XL mocht het evenement kort na de middag op gang trekken. Met een grote liveband bracht Coco Jr. uiteraard hits van The Dinky Toys, maar de show bevatte ook liedjes uit het VTM-programma ‘Liefde voor Muziek’. Coco Jr. treedt bovendien op als host van het festival.

Met Ozark Henry stond zaterdagnamiddag ook een West-Vlaming op het podium. Daarna was het de beurt aan de Duitse band Alphaville, vooral bekend van hits zoals ‘Forever Young’ en ‘Big in Japan’. De optredens van Technotronic en 10cc kregen het aanwezige publiek moeiteloos aan het dansen.

De Kreuners. Foto: Nostalgie

De Kreuners brachten zaterdagavond een bisronde in Middelkerke. Meer dan vijf jaar na hun afscheid is de groep rond Walter Grootaers toch opnieuw bezig aan een zomertour. Na de passage van De Kreuners moet de Jamaicaan Jimmy Cliff voor een dik uur reggaemuziek zorgen. Het Nostalgie Beach Festival zal na middernacht afgesloten worden door Madness. De Britse skaband kondigde al aan dat ze sowieso hun grootste hits zoals ‘One step beyond’ en ‘Our house’ zullen spelen.