ANALYSE. Als de nood het hoogst is voor Antwerp, is Owusu nabij

William Owusu. Weer hij. De Ghanees is zonder twijfel de man van de belangrijke goals bij Antwerp. Vorig seizoen was hij in de reguliere competitie rechtstreeks verantwoordelijk voor acht punten. In Play-off 2 kon Antwerp zelfs alleen maar winnen als hij scoorde. En nu trok hij Antwerp opnieuw over de streep met het enige doelpunt uit de wedstrijd.

William Owusu lijkt alleen maar belangrijke goals te maken. Elf van zijn dertien competitiedoelpunten van vorig seizoen leverden rechtstreeks puntenwinst op. En ook in de jaargang 2018-2019 gaat hij op dat elan verder. In Moeskroen zorgde hij tien minuten voor tijd voor het enige Antwerp-doelpunt. Als de nood het hoogst is, is Owusu nabij.

Hij speelde opnieuw niet zijn beste wedstrijd, maar Bölöni weet intussen waarom hij Owusu altijd laat staan. Omdat hij altijd een belangrijke goal kan maken. Het is niet toevallig dat Owusu – naast regisseur Hairemans en aanvoerder Haroun – nog één van de drie overblijvers is uit de kampioenenploeg.

‘Owusu is on fire’, het klonk na zijn doelpunt vanuit het bezoekersvak. Alle supporters hebben hem sinds zijn belangrijke goals van vorig seizoen definitief in de armen gesloten. Zeker nadat hij twee keer scoorde in de derby tegen Beerschot Wilrijk van vorig jaar. Maar het is ooit anders geweest.

Drie jaar geleden werd de Ghanese spits door zijn eigen fans nog vaker uitgefloten dan toegezongen. Niet af en toe. Neen, bij elke mislukte actie kreeg hij de hoon van de fans over zich heen. Het was zelfs zo erg dat Owusu ‘vluchtte’ naar Roeselare. Een uitleenbeurt van zes maanden in een andere omgeving om weer vertrouwen op te doen. En Owusu kwam sterker terug, begon belangrijke goals te scoren en is nu zelfs een chouchou van het Antwerp-publiek. “Ik heb hier moeilijke tijden gekend, maar ik heb het kunnen omkeren. Dat doet deugd. Nu ik wel de appreciatie voel van de fans, is het toch eenvoudiger om goed te presteren.”