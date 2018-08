“Een rustige man, graag gezien bij collega’s”: wat bezielde Richard (29) toen hij vliegtuig kaapte en crashte?

De 29-jarige man die vrijdag in Seattle na een vliegtuigkaping is neergestort met een toestel van Alaska Airlines, is geïdentificeerd als Richard Russell. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Russell was al vier jaar als bagage-afhandelaar aan de slag op de luchthaven van Seattle-Tacoma. Hoewel de politie nog moet bevestigen dat het effectief om de man gaat, hebben vrienden en collega’s het nieuws zaterdagmorgen bevestigd. “Hij was een rustige man. En het leek erop dat collega’s hem graag hadden”, zegt Rick Christenson, een gepensioneerde medewerker van Alaska Airlines. “Ik vind het zo erg voor zijn familie. Hopelijk kunnen ze er zich doorheen slaan.”

De 29-jarige man ging vrijdag aan de haal met de Bombardier Q400-vliegtuig. Dat was mogelijk omdat hij door zijn functie toegang had tot de zone waar het toestel stond geparkeerd. Na een dolle vlucht stortte de man iets later neer in Puget Sound, een zeearm vlakbij de Noord-Amerikaanse stad.

Zelfdoding

Op amateurbeelden is te zien hoe het kleine passagiersvliegtuig een looping maakte en over het water scheerde. Twee F-15-gevechtsvliegtuigen bewaakten de Q400, maar zij hadden geen rol in de crash op het eiland Ketron. Over het motief van de dader is niets bekend. Al gaat het volgens de veiligheidsdiensten om zelfdoding.

Volgens de Britse krant Daily Mail laat Russell een vrouw na, Hannah, met wie hij sinds 2010 samen was. Op een persoonlijke blog van de man zijn heel wat foto’s en video’s van het koppel te zien terwijl ze op reis zijn of hun familie bezoeken.

Blijft de vraag hoe de Russell het vliegtuig van de grond heeft kunnen krijgen. Want volgens Gary Beck, CEO van Horizon Air, beschikte de man wellicht niet over een vliegbrevet. “We weten niet hoe hij het heeft geleerd. Commerciële vliegtuigen zijn complexe toestellen. We hebben geen enkel idee op welke manier hij die kennis heeft verworven”.

Volgens de autoriteiten is er alvast geen overtreding geweest van de veiligheidsvoorschriften op de luchthaven van Seattle, zo luidde het nog op een persconferentie.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.