Antwerp Pride ontsierd door nieuw geval van gay bashing: “‘Vuil janet’, riepen ze. En toen sloegen ze me neer”

Antwerpen - Alweer is er een geval van blind geweld tegen homo’s. Noel, een Antwerpenaar van 39, kreeg in het stadscentrum klappen van twee homohaters die hem “vuil janet” toeriepen en zijn schouder uit de kom trokken. “Dat het net tijdens het festival gebeurt, maakt het des te triester”, getuigt hij.

Met 60.000 à 90.000 bezoekers kende de elfde editie van de Antwerp Pride Parade voor aanvang van de slotdag al een succesvolle opkomst. “Ik ben zeer blij met die bezoekersaantallen”, zegt woordvoerder Wilfried Eetezonne. “We organiseren vanuit de holebi- en transgendergemeenschap een feest voor alle Antwerpenaren. We zijn dankbaar voor de diversiteit die er is en reiken de hand naar andere gemeenschappen. Iedereen is welkom. Jammer genoeg zien we aan wat eerder deze week in Gent gebeurde dat het nog steeds nodig is om aandacht te schenken aan een gelijke behandeling voor holebi’s en transgenders.”

Twee Gentenaars kregen er zware klappen van hun bovenburen die problemen hadden met hun geaardheid. De daders werden opgepakt.

Toch een incident

In Antwerpen verliep de parade volgens de officiële instanties relatief rimpelloos. “Er waren geen incidenten tijdens de optocht. Wel werd een man opgepakt die via Twitter bedreigingen had geuit”, klinkt het. De man van 21 had een afbeelding online geplaatst waarbij alle “faggots” werden afgeschoten. Hij werd opgepakt en verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter. Ook al omdat hij in het bezit bleek van een hakenkruis, een boksbeugel en verboden messen.

“Veilig en vrij jezelf kunnen zijn, daar draait het om”, zei de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) gisterochtend vanuit Polen over de Pride Parade in zijn stad. Maar dat er geen incidenten waren, klopt volgens onze informatie alvast niet.

Vrijdagavond, in de nasleep van het feestje Roof of Love, werd Antwerpenaar Noel (39) het slachtoffer van vermoedelijke“gay bashing”. Dat bevestigt hij aan onze redactie. “Rond halfelf ’s avonds keerde ik terug van het feestje toen ik op de hoek van de Keyserlei plots laf langs achteren werd aangevallen.” Noel spreekt van (minstens) twee aanvallers. “Ze riepen dat ik een vuil janet was en sloegen me tegen de grond”, vertelt hij. “Ik ben in foetushouding op de grond gaan zitten en kon enkel hopen dat het snel voorbij was. Ze probeerden me ook te beroven, maar toen omstanders begonnen te roepen, dropen ze af.”

De gezichten van de homohaters kon hij niet zien. Maar dat ze hem hard wilden raken, bleek uit de voetafdrukken die op zijn kleren werden aangetroffen.

De Antwerp Pride trok tussen de 60.000 en 90.000 bezoekers. Foto: BELGA

Zwaar aangeslagen

“Ik ben nadien met een ambulance naar het Stuivenbergziekenhuis overgebracht, waar de politie mij zou komen verhoren.” Tot zijn frustratie kwamen de agenten finaal niet opdagen, ook al was zijn schouder uit de kom getrokken en ook al had hij verschillende schaafwonden opgelopen.

“Eerstdaags word ik uitgenodigd voor een verhoor”, vertelt hij. Hij was gisteren danig onder de indruk van het geweld. “Dit zijn de vier dagen van het jaar dat homo’s in Antwerpen nog meer dan anders ongestoord hand in hand kunnen lopen. Zonder schrik om klappen te krijgen. Dat dit net nu gebeurt, is ontoelaatbaar.”

De Antwerpse politie bevestigde gisteravond dat er een incident heeft plaatsgevonden en onderzoekt of er sprake is van homofoob geweld. “De man wordt een van de komende dagen grondig verhoord. Als er sprake is van homofoob geweld, dan wordt daar uiteraard zwaar aan getild.”