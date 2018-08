Sterre (5) werd in supermarkt aangevallen met schroevendraaier: “Ons geloof in de mensheid is kwijt”

Deurne - Bijna vier jaar geleden werd ­Sterre (5) in de Delhaize in Deurne aangevallen met een schroevendraaier. Ze raakte blind aan haar linkeroog en zou als ze ouder wordt nog hersenschade kunnen ondervinden. De dader werd geïnterneerd. Vandaag is Sterre een ­vrolijke meid. Dankzij paardentherapie voelt ze zich zelfzeker. Haar ouders blijven woede voelen. “Achteraf bleek die man helemaal niet geestesziek.”

Op 8 december 2014, aan de groenteafdeling in de Delhaize in Deurne, boog een man zich over de buggy waar de toen achttien maanden oude Sterre inzat. Hij klemde zijn linkerhand rond haar nek en met zijn ...