Tienduizenden Roemenen weer de straat op tegen corruptie

Tienduizenden Roemenen hebben zaterdagavond in Boekarest betoogd tegen de regering onder leiding van de sociaaldemocratische PSD, en de corruptie in Roemenië. Een dag nadat er in het hele land al protesten waren geweest, eisten de betogers opnieuw het ontslag van de regering. Ook eisten ze dat de verantwoordelijken voor het geweld van de nacht voordien zouden vervolgd worden.