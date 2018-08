Rampenfase afgekondigd na grote brand in Antwerpse haven: “Stof gevaarlijk voor directe omgeving”

Ekeren / Stabroek / Kapellen / Putte-Kapellen - In Antwerpen is zondagochtend de gemeentelijke rampenfase afgekondigd naar aanleiding van een grote smeulbrand in de haven. De brandweer krijgt de brand niet onder controle. De rook zorgt voor irritatie en geurhinder, meldt de stad Antwerpen in een persbericht. “We zullen nog zeker heel de dag werk hebben”, zegt Jasmien O., woordvoerder van de Antwerpse brandweer.

Zaterdagmorgen werd de brandweer verwittigd van een smeulbrand met nikkelsulfide, in een loods van 6.000 m² aan de Emdenweg, Leopolddok. Van de 5.000 ton product is ongeveer de helft weggevoerd. Omwille van de hoge temperaturen is de brandweer daar mee moeten stoppen. “Er zijn meerdere brandhaarden aanwezig in de stof zelf. Het is belangrijk dat we die volledig uiteentrekken opdat we die goed kunnen afblussen”, aldus havenwoordvoerder Jasmien O. aan VRT.

“Het gaat bij deze smeulbrand om kleine vlammen, maar het betreft een grote oppervlakte. Vannacht heeft de brandweer in overleg met het betrokken bedrijf en specialisten de verschillende blusopties onderzocht. Momenteel wordt er met water geblust”, klink het nog.

Schadelijke stoffen in de lucht

Er zijn permanente metingen van de schadelijke stoffen in de lucht. Op basis van deze metingen is beslist tot een evacuatie van zeeschepen en bedrijven in een straal van 1,8 km rond de plaats van het incident. Het gaat om het westelijk deel van Luithagen en alles tussen het Leopolddok en ten zuiden van het Churchilldok, inclusief alles rond het 6e Havendok.

Er werden verhoogde waarden gemeten in de directe nabijheid van het incident. Ook de binnenvaart en het autoverkeer in de regio worden gestremd. Zo is de Noorderlaan afgesloten voor toekomend verkeer tussen de Luithagen en de Muisbroeklaan. Het scheepvaartverkeer op de Schelde en het kanaaldok ondervindt geen hinder, net als het wegverkeer op de A12.

De rook van de brand kan mogelijk voor geurhinder zorgen in Ekeren, Stabroek en Kapellen. Bij hinder sluit u best ramen en deuren, en schakelt u de ventilatie van de woning en auto uit. Als u klachten ondervindt (prikkende ogen of hoest), dan gaat u best op medische controle.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het zal duren om de brand onder controle te krijgen.

Wie vragen heeft, kan terecht op het contactnummer 1771.