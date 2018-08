Frontale botsing met drie wagens na gefaald inhaalmanoeuvre: wagens rijp voor schroot, vijf gewonden

Passendale / Zonnebeke - Bij een ongeval in Passendale zijn vijf gewonden gevallen na een inhaalmanoeuvre. De bestuurder van een Volkswagen Golf probeerde zijn voorganger in te halen. Op dat ogenblik komen twee andere wagens, een BMW, uit de tegengestelde richting aangereden. De Golf botste frontaal op de BMW, waarop een derde wagen inreed op de BMW.

Het ongeval deed zich voor in Westrozebekestraat, dat is een belangrijke verbindingsweg tussen Passendale en Westrozebeke. In totaal vielen er vijf gewonden. Alle betrokken wagens zijn rijp voor de schroot.

Medewerkers van het Rode Kruis kwamen als eerste ter plekke. Ze waren op weg naar de Rally van Staden en passeerden toevallig. Vervolgens kwamen nog enkele ambulances ter plekke om de gewonden naar het ziekenhuis te voeren.

Een klein stuk van de weg werd een tijdlang gesloten voor het verkeer.