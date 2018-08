Schietpartij Manchester na festival: tien gewonden

Bij een schietpartij in het Britse Manchester zijn tien mensen gewond geraakt na een schietpartij. Dat meldt de lokale politie op Twitter. Er werd nog geen verdachte opgepakt. Er is sprake van licht- en zwaargewonden.

De politie werd zondag opgeroepen naar de binnenstad rond 2.30 uur en trof in de wijk Moss verschillende gewonden aan, meldt het Britse Press Association.

Het incident gebeurde na ‘The Carribean Carnival of Manchester’, een lokaal straatfestival. Het feest was al enkele uren afgelopen, maar er waren nog veel mensen op de been. Het is niet duidelijk wie de schoten afvuurde en wat de aanleiding was.

Ook de lokale politie schijnt momenteel in het duister te tasten. “Agenten proberen momenteel te achterhalen wanneer het incident plaatsvond en wie verantwoordelijk is voor de aanval”, klinkt het in een mededeling. “We zijn de buurt aan het uitkammen, mensen aan het verhoren en camerabeelden aan het bekijken.”

Er vielen tien gewonden, maar geen van hen verkeert in levensgevaar. De politie gaat extra patrouilleren in de wijk de komende dagen. Verdere informatie ontbreekt.