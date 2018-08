Renaat Landuyt (SP.A) is duidelijk: “Geen burgmeester? Dan stop ik met politiek”

Brugge - De huidige burgemeester van Brugge heeft in een interview met de zondag zijn ambities kenbaar gemaakt. “Ik wil wel minstens één stem meer. Je hebt waardering nodig om dit harde werk vol te houden”, klinkt het. Krijgt hij die niet, dan stop hij naar eigen zeggen met de politiek. “Ik ga niet terug naar het parlement.”

Hoewel Landuyt de reputatie heeft een beetje een saai figuur te zijn, kijkt hij tevreden terug op zijn verwezenlijkingen als burgemeester. De voornaamste? “De globale bocht van de stad: de toekomst omarmen, en toch het verleden koesteren.” Naast publieke werken vindt hij voornaamste dat “het publieke terrein terug aan de mensen is”.

Ook is hij trots dat hij zijn ‘filosofie’ heeft kunnen doordrukken. “Elke Bruggeling moet zijn auto kunnen parkeren. Dat was onmogelijk geworden door de vele toeristen. Daarom hebben we betalend parkeren ingevoerd. Toeristen kunnen parkeren in de rand en de ondergrondse parkings.”

En toeristen, daar heeft Brugge geen tekort aan. “We zien jaarlijks zes miljoen toeristen, maar we kreunen niet. Dat is dankzij het strenge beleid. De openbare ruimte mag geen exploitatieruimte worden. Je zal hier geen feestjes zien op straat zoals in Amsterdam of Barcelona. We voeren ook een streng terrassenbeleid. Alleen zo kan een stad leefbaar blijven, vind ik.”

Professor of burgervader

Hij geeft toe soms meer professor dan burgervader te zijn. “Ik word aangevallen op mijn persoonlijkheid. Ik zou te saai zijn, te weinig blijven plakken op recepties. Dat laatste klopt trouwens. Ik doe dat nooit. Maar ik zal mezelf niet veranderen, laat dat duidelijk zijn.”

Wel wenst hij waardering voor zijn werk. “Ik heb een goed gevoel (bij de komende verkiezingen nvdr.), net zoals zes jaar geleden. Ik wil wel minstens één stem meer. Je hebt waardering nodig om dit harde werk vol te houden. Maar ik klamp mij dus niet vast aan deze functie. Mijn levensgeluk staat of valt niet met politiek. Dat is een verschil met andere lijsttrekkers. Als het hier niet lukt, is mijn politiek verhaal voorbij. Ik ga niet terug naar het parlement.”