Vliegtuig stort neer: 12-jarige jongen is de enige overlevende

Bij de crash van een eenmotorig vliegtuig in een bergachtig gebied van de Indonesische provincie Papoea zijn zaterdagnamiddag acht inzittenden om het leven gekomen. Enkel een 12-jarig jongetje overleefde het ongeval. Dat melden de autoriteiten nadat hulpverleners zondag tot bij het toestel konden geraken.

De luchtverkeersleiding verloor zaterdagnamiddag het contact met de Pilatus Porter van Dimonim Air, die zeven passagiers en twee bemanningsleden aan boord had. Het toestel zou een vlucht van 40 minuten uitvoeren in de afgelegen provincie, maar verdween vlak voor de landing in Oksibil van de radar.

Meteen werd een zoektocht georganiseerd, maar pas zondag werd het wrak gevonden. Bij de crashsite troffen de hulpverleners de stoffelijke overschotten aan van acht personen. Enkel een 12-jarige jongen, geïdentificeerd als Jumaidi, overleefde de crash. Hij werd naar een ziekenhuis in Oksibil gebracht.

De oorzaak van de crash zal onderzocht worden.