Man is razend dat zijn vrouw auto te vol tankt en gaat haar te lijf met ijzeren staaf

Op een camping in het Luxemburgse Betrix heeft een man zijn vrouw aangevallen met een ijzeren staaf. Hij ging haar te lijf nadat ze de auto volgetankt had, en niet voor 30 euro, zoals hij gevraagd had. De man is opgepakt. In het ziekenhuis troffen de artsen littekens op de schedel van de vrouw van eerdere geweldplegingen.