Na arrestatie voor glaasje wijn op vliegtuig naar Dubai, mag mama (44) dan toch naar huis: "Ik kon het niet geloven"

De 44-jarige tandarts Ellie Holman en haar 4-jarig dochtertje zijn uit hun nachtmerrie verlost. De twee mochten na drie dagen uit hun "stinkende en bakkend hete" cel in Dubai vertrekken. Na een ruzie over haar visum en de bekentenis dat Holman een glas wijn had gedronken, was de Britse toeriste immers gearresteerd door de politie.

Het begon allemaal in de luchthaven van Dubai, waar de 44-jarige mama het aan de stok kreeg met de douane. Volgens een luchthavenambtenaar was het visum van Holman voor de Verenigde Arabische Emiraten niet meer geldig, ook al was de datum nog niet verstreken. Maar daar was de vrouw het niet mee eens. Ze was er immers van overtuigd dat haar visum nog wel bruikbaar was, aangezien ze daarmee binnen de periode al meermaals in de Verenigde Arabische Emiraten geweest was. De officier sprak haar tegen: haar visum was maar goed voor een enkele keer toegang en ze zou het land niet binnen mogen.

Eén wijntje

De zaak escaleerde echter razendsnel, toen de douanier vroeg aan de smekende vrouw of ze gedronken had. Eerlijk antwoordde Holman ze inderdaad een wijntje had gedronken op het vliegtuig onderweg naar Dubai. Ze was zich van geen kwaad bewust, maar de officier belde meteen versterking. "Het bezit van alcohol, ook al is hij al geconsumeerd, is een misdaad", zei hij. Holman begon te filmen om later te kunnen bewijzen dat ze onheus behandeld werd, maar al snel werd ze omsingeld door agenten en werden zij en haar dochtertje opgesloten.

De kleine Bibi kon gelukkig al snel uit de cel, want zij had uiteraard niets verkeerds gedaan. Haar vader kwam haar ophalen, maar Ellie mocht hij niet meenemen. Volgens de procedures in Dubai zou haar zaak immers een jaar kunnen duren, want de autoriteiten gaan niet licht over "alcoholmisbruik" en "het schenden van de privacy van een immigratie-officier". Gelukkig voor de vrouw is het zover niet gekomen, want zij werd zaterdag plots vrijgelaten.

"Kon het niet geloven"

Ellie Holman heeft inmiddels telefonisch te horen gekregen dat ze niet hoeft te vrezen voor verdere vervolging. "Ik kon het niet geloven toen ik het hoorde. Hier moet iets achter zitten, dacht ik. Maar het bleek echt waar”, aldus Holman. De regering van Dubai heeft na alle ophef zelfs besloten haar tickets te betalen. Volgens Engelse media heeft sjeik Mohammed van Dubai persoonlijk bemiddeld bij de zaak. Voor Dubai, dat jaarlijks meer dan 17 miljoen bezoekers trekt, is toerisme een belangrijke inkomstenbron.