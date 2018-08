Nederlander (28) sterft in laatste uur van rondreis

Een 28-jarige Nederlander is overleden na een verkeersdrama in. Gerben Eskes (28) uit Zutphen had een taxi genomen samen met zijn vriendin Anouk Mijnheer (25), maar op weg naar de luchthaven reed een wagen op de verkeerde weghelft hen aan. Dat schrijven Salvadoraanse media.

Het waren drie weken van rust, plezier en vakantie geweest voor Gerben en Anouk uit Zutphen. Maar op weg naar de luchthaven om naar huis te vliegen, liep het mis. "Omstreeks 3 uur ’s nachts plaatselijke tijd raakte een tegemoetkomende auto van de weghelft. De politie heeft vastgesteld dat de bestuurder dronken was. Gerben was op slag dood", zo laten zijn ouders weten aan het Algemeen Dagblad. Anouk had enkel striemen op haar lichaam van de gordel op haar schouder, ribben en heupen.

Volgens Anouks moeder heeft haar dochter enorm veel geluk gehad. “De taxichauffeur stuurde naar rechts om de auto op zijn weghelft te ontwijken. Daardoor raakte dat voertuig de taxi vol in het achterportier aan de kant waar Gerben zat. Hij was op slag dood. De rugzakken van Gerben en Anouk die tussen hen in stonden, hebben als een stootkussen gefungeerd en vingen voor Anouk de grootste klap op.” Anouk wil nu iedereen waarschuwen voor de zware gevolgen van rijden onder invloed.

De familie van de jonge sportleraar hoopt nu zo snel mogelijlk het lichaam van Gerben opnieuw naar Nederland te kunnen brengen. "Het zal lang, minimaal een week, duren voordat alle formaliteiten in El Salvador zijn afgerond en het lichaam wordt vrijgegeven en naar Nederland kan worden vervoerd", aldus Gerbens ouders. Anouk wordt ondertussen bijgestaan door de autoriteiten en haar familie in afwachting van haar terugkeer.

De chauffeur van de taxi en van de andere wagen overleefden de klap ook. De man die de aanrijding veroorzaakte is gearresteerd voor roekeloos rijden en dood door schuld.