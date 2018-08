Spectaculaire achtervolging: het moment dat drugsboot probeert te ontsnappen aan marinehelikopter

De Mexicaanse marine heeft eerder deze week beelden vrijgegeven van een spectaculaire achtervolging. Ze laten zien hoe een tiental drugssmokkelaars met een speedboot probeerden te ontsnappen aan legerhelikopter. Hun buit: bijna twee ton aan cocaïne.

Het tafereel gebeurde voor en op de kust van Punta Maldonado, in de zuidelijke staat Guerrero. De smokkelaars hadden duidelijk geen tijd te verliezen. Het was een helikopter van de marine die de verdachte boot opmerkte en vervolgens de operatie op gang trok. Meteen werden vier boten drie helikopters ingeschakeld om het vaartuig te onderscheppen. Ondertussen trachtten de smokkelaars om zo snel mogelijk bij de kust te geraken.

Toch wisten mannen aan boord, tien personen in totaal, te ontsnappen. Zodra ze waren aangekomen op het strand, konden ze immers meteen uit hun speedboot springen terwijl de helikopters alles in het werk stelden om veilig te landen. De criminelen moesten wel afscheid nemen van hun enorme buit. In een statement meldden de autoriteiten dat de speedboot was geladen met 75 pakjes cocaïne, samen goed voor een gewicht van ruim 1850 kilogram.

Escalatie

Naast de inbeslagname van de drugs konden ze ook een man Ecuador arresteren die in de boot was gebleven. Wat er met de overige criminelen is gebeurd, blijft voorlopig onduidelijk. De Mexicaanse autoriteiten zijn momenteel volop bezig met een onderzoek.

Het incident is zeker geen alleenstaand geval in Mexico. De drugsoorlog tussen de regering en de Mexicaanse drugskartels woedt al meer dan tien jaar en lijkt enkel maar te escaleren. Vorig jaar alleen al vielen er volgens de ngo Semaforo Delictivo maar liefst 19.000 doden, het gewelddadigste jaar in twee decennia.