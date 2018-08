Expert waarschuwt na diefstal vliegtuig: “Dit is de grootste bedreiging voor de burgerluchtvaart”

Er leek geen vuiltje aan de lucht. Richard Russell was een rustige, stille, en geliefde medewerker op de luchthaven van Seattle-Tacoma. Tot schijnbaar uit het niets alle stoppen doorsloegen. Hij ging aan de haal met een vliegtuig, deed er enkele stunts mee, en crashte. “Dit is de grootste bedreiging voor de burgerluchtvaart”, vertelt Erroll Southers, ex-FBI en veiligheidsexpert.

Zijn werkgever zag het niet aankomen, zijn familie, collega’s en vrienden evenmin. “Richardwas een rustige man. En het leek erop dat al zijn collega’s hem graag hadden”, aldus Rick Christenson, een gepensioneerde medewerker van Alaska Airlines. “Ik vind het zo erg voor zijn familie. Hopelijk kunnen ze zich erdoorheen slaan.”

‘Rich’ Russell werkte als bagageafhandelaar en had door zijn functie toegang tot het tarmac en het vliegtuig dat hij kaapte. Hij kroop in de cockpit, taxiede naar de landingsbaan, en steeg zonder toestemming op. Tijdens zijn vlucht haalde hij enkele stunts uit. Zo is op amateurbeelden te zien hoe hij een looping maakt en rakelings langs het water van een nabijgelegen meer scheert. Uiteindelijk crashte het vliegtuig in Ketron Island, niet ver van Seattle. De F15-straaljagers die hem begeleidden zouden niet ingegrepen hebben, en niets te maken hebben met de crash.

Volgens gewezen FBI-agent en expert in luchtvaartveiligheid Erroll Southers zijn cases als die van Russell levensgevaarlijk. “De grootste dreiging die bestaat in de luchtvaart, is die van binnenuit”, aldus Southers. Volgens de autoriteiten had Russell verschillende veiligheidsscreenings achter de rug, maar volgens Southers is dat niet genoeg. “Met zijn badge kon Russell gewoon het tarmac opwandelen. Hij beschikte dus over de toegang én over de nodige vaardigheden om op te stijgen.”

Southers waarschuwt dan ook: “Als Russell in staat was om loopings te maken, dan was hij ook in staat om mensen te viseren op de grond, of om in een gebouw te crashen”.

Wanhoopsdaad

Over het motief van Russell is voorlopig weinig bekend. Lokale autoriteiten beslisten heel snel dat het ongeluk niets met terreur te maken kon hebben. “Terroristen maken geen loopings”, klonk het. De politie gaat dan ook uit van een wanhoopsdaad.

In een videoboodschap betuigde Alaska Airlines zijn medeleven aan de nabestaanden van Russell, maar ook bij de luchtvaartmaatschappij stellen ze zich vragen: Russell was geen getraind piloot, en de motoren starten en het vliegklaar maken van een vliegtuig behelst een serie uiterst complexe handelingen. “Het is een natuurlijke reflex om zich vragen te stellen over de veiligheidsprocedures”, aldus Brad Tilden, CEO van Alaska Airlines. “Of we verbeteringen (van die procedures nvdr.) zouden kunnen doorvoeren? Daar is het nog te vroeg voor.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.