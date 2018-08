Man die dreigtweet Antwerp Pride verstuurde vrij onder voorwaarden

Antwerpen - De 21-jarige man die vrijdag door de Antwerpse politie werd opgepakt nadat hij eerder deze week een dreigtweet had verstuurd naar aanleiding van de Antwerp Pride, is zondag door de Antwerpse onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Het is niet bekend aan welke voorwaarden hij zich moet houden.

De man had op 8 augustus op de sociale media een niet mis te verstane dreigende reactie gepost als antwoord op een twitterbericht van de politie over de Antwerp Pride van zaterdag. De tweet van de verdachte was discriminerend, maar hield ook een reëel risico op geweld in.

De tweet die de 21-jarige de wereld instuurde.

Om dat risico uit te sluiten, is de Antwerpse politie snel met een grondig onderzoek gestart. Vrijdag kon de identiteit en de woonplaats van de verdachte achterhaald worden en werd overgegaan tot een huiszoeking. De verdachte, een man van 21, werd thuis aangetroffen. Hij gaf toe dat hij verantwoordelijk was voor het versturen van het bericht. Bij het doorzoeken van zijn kamer werden nog verschillende bezwarende elementen aangetroffen zoals een vlag met een hakenkruis, een boksbeugel en verboden messen. De verdachte werd ter plaatse gearresteerd en meegenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.