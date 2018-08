Daar is het onweer weer: KMI waarschuwt meer dan 24 uur lang voor code geel, rukwinden en hagelbuien

Het zachte zonnige weer maakt plaats voor plaatselijk hevige onweerswolken. Dat meldt het KMI. Zij verwachten van zondagavond tot maandagavond donder, bliksem en hagel. Daarom waarschuwen de meteorologen meer dan 24 uur lang voor code geel.

De weersvoorspelling voor maandag. Foto: KMI

"In de loop van zondagavond en -nacht trekt een storing van west naar oost door het land met regen en buien. Plaatselijk is er kans op onweer", klinkt het. Bovendien is er sprake van rukwinden tot 65 kilometer per uur. De onweersvoorspellingen hebben ook een langere duur dan doorgaans. "Maandag is het wisselvallig met vaak zwaarbewolkte perioden en enkele opklaringen. We verwachten regelmatig buien die soms hevig kunnen zijn en vergezeld van onweer en hagel."

Omdat het hevige weer problemen kan veroorzaken kondigt het KMI dan ook 25 uur lang code geel aan voor heel België, vanaf 22 uur zondagavond tot 23 uur maandagavond. "Bij code geel is er risico op schade en wateroverlast. Blijf de weersverwachtingen en waarschuwingen in de gaten houden en neem geen enkel vermijdbaar risico", klinkt het op de gespecialiseerde Europese weersite MeteoAlarm.

De warme temperaturen blijven, al klimmen ze niet meer tot aan de 30 graden: de maxima schommelen tussen 19 en 24 graden.

Buien blijven

In de loop van maandagnacht verdwijnen de meeste buien en wordt het meestal droog met opklaringen. Minima liggen tussen 12 en 17 graden met een matige wind uit westzuidwest.

Dinsdag is het nog wisselvallig met enkele buien. In de loop van de namiddag wordt het het droog in de westelijke landshelft met meer opklaringen, 's avonds ook in het oosten. De maxima liggen tussen 20 graden in Hoog-België en 24 in het centrum van het land. De wind waait matig uit westelijke tot noordwestelijke richtingen.

Woensdag begint de dag mogelijk met laaghangende bewolking en nevel. Overdag vormt er zich vrij veel stapelbewolking maar het blijft droog. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 25 graden in de Kempen bij een matige wind uit zuidwest tot west.



Donderdag starten we zonnig maar in de loop van de dag neemt op de nadering van een Britse storing de bewolking toe vanaf het westen en kunnen er in de namiddag en avond regen- en onweersbuien vallen. 's Avonds trekt de storing van west naar oost door het land. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 28 graden in de Kempen. De wind waait matig en draait van zuid tot zuidwest naar noordwest.



Vrijdag blijft het droog en begint de dag met brede opaklringen. In de loop van de dag ontwikkelt er zich in het binnenland vrij veel stapelbewolking. in de Ardennen is er meer zon. De maxima liggen tussen 19 graden in Hoog-België en 23 graden in de Kempen. De wind is zwak tot matig uit westelijke richtingen.



Volgend weekend zou het droog blijven met 's ochtends telkens brede opklaringen, later op de dag stapelbewolking in het binnenland met het meeste zon in het zuiden van het land. Het wordt geleidelijk warmer met tegen zondag maxima van 22 tot 27 graden. De wind waait doorgaans matig, aan zee bij momenten vrij krachtig, uit westelijke richtingen.