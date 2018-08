Bodycambeelden opgedoken waarop jongen (10) met autisme drie keer in de boeien wordt geslagen: “Dit is misbruik”

De ouders van de tienjarige Thomas uit Denton, in de Amerikaanse staat Texas, denken eraan juridische stappen te ondernemen tegen het schooldistrict nadat ophefmakende bodycambeelden zijn opgedoken. De politiebeelden maken duidelijk hoe de jongen met autisme op harde wijze in bedwang wordt gehouden door een agent. Daarbij werd meermaals in de boeien geslagen. “Dit is misbruik”, klonk de boze reactie van moeder Emily Brown.

De bodycambeelden dateren reeds van april. De leerkrachte van Thomas probeerde de jongen te overtuigen om uit een kast in het klaslokaal te komen, maar daar had hij geen zin in. Vanaf dat ogenblik begon de situatie te escaleren. De dame nam Thomas vast bij zijn pols en trok hem uit de kast, waarna de aanwezige politieagent het van haar overnam. In een zogenaamde SOAR-kamer, een ruimte waar kinderen tot bedaren kunnen komen, werd hij vervolgens tegen de grond geduwd en in de boeien geslagen. Het geschreeuw van Thomas ging ondertussen door merg en been.

Afgaande op het videomateriaal werd Thomas bovendien maar liefst tot drie keer toe opnieuw vastgeboeid nadat hij agressief gedrag vertoonde. Het was pas toen zijn moeder ter plaatse was, dat het ergste achter de rug leek. Vreemd genoeg werd ze op geen enkel moment op de hoogte gebracht in verband met de hardhandige werkwijze van de politie.

Blauwe plekken

Het was pas bij thuiskomst dat ze zich zorgen begon te maken over hoe Thomas werd behandeld. “Toen ikzelf en mijn echtgenoot Robert ontdekten dat onze zoon blauwe plekken had, begonnen we te beseffen dat er iets aan de hand was”, vertelde ze aan televisiezender WFAA. “Dat komt door plagerijtjes met andere leerlingen”, klonk het bij de politie. “Hij verstoorde de les en zwaaide met een muis naar andere kinderen.”

Nu het gezin ook de recent opgedoken bodycambeelden te zien, is het voor hen duidelijk dat zowel de politie als het schooldistrict in de fout ging. “Ik zie enkel een jongetje dat zich probeert te verstoppen”, aldus Brown. “Dit is misbruik. Er zijn verschillende andere technieken die ze kunnen gebruiken om verhitte situaties te ontmijnen. De agent heeft op geen enkele manier medeleven getoond in de kamer.”

Naast de juridische stappen denkt het gezin eraan om Thomas naar een privéschool te sturen.