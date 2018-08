Man (34) verdronken na zwempartij in steengroeve in Mont-sur-Marchienne: “Turbines stonden aan”

Een man die gaan zwemmen was in een steengroeve in Mont-sur-Marchienne (Charleroi), is er verdronken. Dat wordt bevestigd door de hulpdiensten. Het gaat om een 34-jarige man uit La Louvière. Hij raakte zondagmiddag vermist, waarna met duikers naar hem werd gezocht. Zijn levenloze lichaam werd teruggevonden op dertig meter van de oever. Een woordvoerder van de brandweer meldt nog dat de laatste dagen turbines in de steengroeve geactiveerd waren.

De steengroeve, op de grens tussen Mont-sur-Marchienne en Montigny-le-Tilleul, trekt regelmatig zwemmers aan, hoewel dat uitdrukkelijk verboden is.

Zondag, net na de middag, raakte een zwemmer vermist. De brandweer snelde met een duikersteam naar de steengroeve. Volgens een woordvoerder waren er de jongste dagen turbines geactiveerd, die mogelijk zorgen voor stromingen in het water die het slachtoffer naar de bodem hebben getrokken.

Niet de eerste keer

Deze zomer zochten veel mensen afkoeling voor de warme temperaturen en daarbij waren al verschillende verdrinkingsdoden te betreuren. Zo stierf op 20 juni een 30-jarige man na een duik in de Gentse Watersportbaan. Op 14 juli verdronk een 17-jarige in het meer van Bütgenbach. Op 22 juli stierf een man die met zijn hond was gaan zwemmen in de E10-plas in Brasschaat. Diezelfde dag verdronk een jongere in het kanaal van Hensies waar hij met vrienden van een brug dook. Op 23 juli verdronk een 51-jarige Roemeen die de roeivijver van Hazewinkel wilde oversteken. Begin deze maand verdronk een 19-jarige uit Tessenderlo in de Paalse Plas in Beringen.