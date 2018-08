Braziliaanse ex-topspits Ronaldo op Ibiza met longontsteking in ziekenhuis opgenomen

Het gaat niet goed met Ronaldo Nazario, de ex-spits van Brazilië en clubs als PSV, Barcelona, Inter Milaan en Real Madrid. De Braziliaan werd op het Spaanse eiland Ibiza met een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen.

Van de fratsen van Diego Maradona op het WK in Rusland konden we de voorbije maand veelvuldig genieten. Maar ook met zijn Braziliaanse evenknie Ronaldo gaat het niet al te best. De 41-jarige ex-topspeler werd op vakantie op het Spaanse eiland Ibiza in het ziekenhuis opgenomen. Volgens de lokale krant Diario de Ibiza stapte Ronaldo vrijdag in Can Misses het lokale openbare ziekenhuis binnen waar een longontsteking werd vastgesteld. Enkele uren later werd hij doorgestuurd naar La Clinica Nuestra Senora del Rosario waar hij op intensieve zorgen werd opgenomen. Volgens bron dicht bij het ziekenhuis is de toestand intussen in gunstige zin geëvolueerd.

Ronaldo gaat meermaals op vakantie naar Ibiza waar hij een eigen huis heeft.