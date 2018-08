Vlaams-Brabantse burgemeester met de handen in het haar: “Het was geen weerballon, het was een UFO”

De burgemeester van Wezembeek-Oppem, Frédéric Petit (MR), heeft naar eigen zeggen een UFO gezien én gefotografeerd. “De foto’s zijn al vier maanden oud, maar mijn onderzoek sleept aan. Ik heb alle betrokken instanties gecontacteerd, maar niemand kon me een bevredigend antwoord geven.” Vier maanden later is de burgemeester nog steeds in de ban: wat hing daar boven zijn gemeente?

De burgemeester nam zijn foto’s intussen al vier maanden geleden, maar Frédéric Petit komt nu pas naar buiten met zijn verhaal. “Het was een stralende dag, geen wolkje aan de lucht. Ik zat in de tuin, samen met mijn vrouw naar de vliegtuigen te kijken. De vliegroutes waren net gewijzigd en ik volg die dingen graag op. Bref. Plots roept mijn vrouw: ‘Dat is geen vliegtuig.’ Ik keek meteen op en inderdaad: het was iets raars. Het was duidelijk geen vogel, maar wel een vreemde driehoek, met drie zwarte punten. Het bewoog ook op een zonderlinge manier.”

Prompt nam de burgemeester zijn smartphone om het object te fotograferen. “Het verplaatste zich niet in een rechte lijn, maar in een lichte boog. Ik heb dan snel een aantal foto’s genomen. Vervolgens wilde ik op een andere plek gaan staan om betere foto’s te maken, maar tegen dan was het ding verdwenen. Mijn vrouw heeft het ook gezien, er bestaat dus geen twijfel over het feit dat daar iets in de lucht hing. Bovendien heb ik de foto’s als bewijs.”

Aangezien Wezenbeek-Oppem vlakbij de luchthaven van Zaventem ligt, heeft de burgemeester goede contacten met Belgocontrol. “Ik heb hen daarom gevraagd of ze iets gezien hadden op hun radars, maar ze namen mijn vraag niet echt au sérieux. Ze stuurden me met een kluitje in het riet. ‘Vermoedelijk een drone’, klonk het.”

Een weerballon is doorgaans wit Foto: if

Ballonnen?

“Maar ik ben wetenschappelijk ingesteld. Ik word gek van zulke mysteries. Vervolgens heb ik de FOD mobiliteit gecontacteerd.” Daar kreeg Petit te horen dat de scouts van Louvain-la-Neuve die dag toelating hadden om een stratosferische ballon op te laten. “Maar een ballon vliegt toch in een rechte lijn naar boven? Bovendien, Louvain-la-Neuve is 25 kilometer hiervandaan.” Zulke weerballonnen zijn trouwens doorgaans ook wit.

Volgens Frederick Delaere van het Belgisch UFO-meldpunt is 25 kilometer inderdaad wat ver voor een weerballon. “Het object lijkt wat op een tros gewone ballonnen. Het is echter moeilijk in te schatten hoe hoog dit is. Op de foto is enkel het object en lucht te zien, zonder horizon is het moeilijk om afstand en richting in te schatten.”

Nog een mogelijke verklaring voor de foto’s van de burgemeester zijn zogenaamde ‘zonneballonnen’. “Die kan je zelf maken met zwart plastic”, aldus Delaer van het UFO-meldpunt nog. “Je maakt eigenlijk luchtzakken in zwarte plastic. Door de straling van de zon warmt de lucht op en gaan ze vliegen. Maar ze werken wel enkel als het mooi weer is.”

De TR3B is een populair fenomeen bij complotdenkers Foto: Pinterest

Amerikaans geheim project

Ook de burgemeester heeft nog een mogelijke verklaring voor wat hij zelf omschrijft als “een zonderling fenomeen”. “Ik ben nieuwsgierig van aard, dus heb ik wat zitten zoeken op internet. Mogelijk was het een TR3B-Astra, een geheim project van het Amerikaanse leger.” De TR3B is een populair onderwerp onder UFO-fanatici en complotdenkers. Het vermeende toestel lijkt wat op een driehoekig ruimteschip met antizwaartekracht-motoren. “Maar toegegeven, dat is écht wel ver gezochte onzin (lacht).”

Kortom: het zelfbenoemde “mysterie” van de UFO boven Wezembeek-Oppem blijft.