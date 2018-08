Minstens tachtig Afghaanse veiligheidskrachten gedood in Ghazni

Bij zware gevechten met de taliban in de Afghaanse stad Ghazni zijn op drie dagen tijd minstens 80 leden van de Afghaanse veiligheidskrachten om het leven gekomen. Dat heeft een lokale functionaris zondag verklaard.

Provincieraadslid Nasir Ahmad Faqiri verklaarde dat een deel van het hoofdkwartier van de politie in brand was gevlogen bij de gevechten om de controle van het gebouw. “De situatie is erg nijpend”, aldus Faqiri, die toevoegt dat de politie en leden van de troepen van de spionagediensten geen hulp krijgen van het leger. De militairen die zich aan de buitengrenzen van de stad bevinden, hebben nog geen aanstalten gemaakt om dichter bij te komen, zei hij. Nochtans had het ministerie van Defensie verklaard dat er versterking was gearriveerd, en dat de militairen aan het vechten zijn tegen de taliban. Generaal Mohammad Sharif Yaftali, de stafchef van het leger, verklaarde in een televisietoespraak dat de veiligheidstroepen nog steeds alle belangrijke overheidsinstellingen controleren.

De taliban zijn al weken aanvallen aan het uitvoeren op verschillende districten in de Ghazni-provincie. Vrijdag bestormden militanten de stad Ghazni vanuit verschillende richtingen. De stad ligt langs de snelweg die de twee grootste steden in Afghanistan, Kaboel en Kandahar, met elkaar verbindt. Moesten de rebellen de stad in handen krijgen, zou dat een enorme nederlaag betekenen voor de Afghaanse regering. Zaterdagavond zouden al twee districtcentra in de provincie in de handen van de taliban zijn gevallen.

De regeringstroepen hadden zaterdag nog veel vooruitgang geboekt in hun strijd tegen de militanten, en het ministerie van Binnenlandse Zaken had verklaard dat de rebellen tegen het einde van de dag verdreven zouden zijn. Zondag kwam het echter weer tot zware gevechten, waarbij de militanten een groot aantal overheidsinstellingen en veiligheidsposten in brand hadden gestoken. Door de gevechten zijn alle telecommunicatiekanalen afgesloten, en de lokale televisiezenders hebben hun uitzendingen stopgezet.

Taliban doden 11 militairen in noorden

Bij de bestorming van een legerbasis in het noorden van Afghanistan doodden talibanstrijders zondag dan weer elf militairen gedood. Dat melden de lokale autoriteiten. Het incident vond plaats in de Faryab-provincie. Zeker twintig militairen raakten gewond bij de aanval. De basis werd al maanden door de taliban omsingeld, zo zeggen lokale functionarissen. Intussen heeft het leger de controle over de basis herwonnen.