Huis brandt helemaal uit terwijl gezin op uitstap is in Plopsaland

Zulte - Een vrij heftige keukenbrand heeft zondagvoormiddag rond 10 uur een huis in de Waregemstraat in Zulte onbewoonbaar gemaakt. De buren hadden de brand opgemerkt.

Hoewel aan de buitenkant van de woning weinig te zien is, is de binnenkant van het huis helemaal zwartgeblakerd door de rook. Het waren de buren van het gezin die zondagvoormiddag zagen dat er rook naar buiten kwam uit de opgesmukte woning van hun geburen.

Dagje Plopsaland

De bewoners waren op het moment van de brand met hun kindjes een dagje naar Plopsaland. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een kortsluiting aan het elektrisch kookfornuis. Volgens de brandweer is er een vuurhaard ontstaan die zichzelf doodde door zuurstofgebrek. Het blussen kon daardoor beperkt worden gehouden, maar toch moesten de brandweerlieden de zuurstofmaskers opzetten omdat het hele huis, zowel op het gelijkvloers als boven, met rook was gevuld. Na de bluswerken werd duidelijk dat de schade toch groter was dan gedacht. De woning werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Burgemeester Simon Lagrange van Zulte zette een speurtocht op naar een tijdelijke verblijfplaats voor het gezin. De familie wordt in eerste instantie opgevangen door familie. Morgen bekijkt de burgemeester samen met de verzekeringsmaatschappij, het OCMW en de huisvestingsmaatschappij welke oplossing voorlopig kan geboden worden.