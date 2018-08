Antilliaanse Feesten sluiten topeditie volledig uitverkocht af: “Opvallend internationaal publiek dit jaar”

Hoogstraten - De 36ste editie van de Antilliaanse Feesten in het Antwerpse Hoogstraten ging vrijdag- en zaterdagavond (en -nacht) voor een uitverkocht publiek door. Het zomerse weer zorgde ervoor dat zaterdag volledig uitverkocht was. Gedurende de volledige tweedaagse kwamen naar schatting zo’n 35.000 mensen opdagen.

Foto: BELGAONTHESPOT

De opkomst was vooral zaterdagavond enorm. Het festival, dat pas om 19 uur van start gaat en een echt avond- en nachtgebeuren is, lokte toen zo’n 20.000 bezoekers. De combinatie van opzwepende Caraïbische muziek met lekkere hapjes en verschillende cocktails, en het feit dat het weer meer dan goed was, zorgden voor een warme, zuiderse sfeer. De Antilliaanse Feesten hebben drie grote podia en bieden liefhebbers daarnaast ook de kans hun danspasjes te perfectioneren in een heuse danstent.

Het publiek is opvallend internationaal. “Wij hebben altijd al een heel internationaal publiek gehad, maar dit jaar was het opvallend, ongeveer twintig procent waren buitenlanders van buiten de Benelux”, zegt Freya Verschueren van de organisatie. “Traditiegetrouw zijn er ook steeds meer vrouwen (51%) dan mannen aanwezig.”

Foto: BELGAONTHESPOT

Antilliaanse Feesten is een wereldspeler op vlak van festivals met Caraïbische muziek. “Wij brengen een mix van bands met een geschiedenis, bijvoorbeeld Tabou Combo, en van populaire acts uit Latijns Amerika, zoals Daddy Yankee”, vult Verschueren aan. “Maar evengoed brengen we bands afkomstig van kleine eilanden die voor het eerst naar Europa komen, zoals Carlyn XP uit de Dominicaanse Republiek. Er is veel appreciatie voor deze bijzondere mix en samenstelling van het programma. Zo krijgt Kaï uit Haïti voor ons ook een plek op de mainstage, de act voor Daddy Yankee.”

Die laatste wist overigens een uitzinnig publiek op de been te krijgen, zijn hits Gasolina, Dura, Foto Flash en uiteraard Despacito werden luidkeels meegezongen. “Daddy Yankee liet ons achter de schermen voelen dat hij het festival een heel warm hart toedraagt, wat doet altijd deugd om te horen”, besluit Verschueren.