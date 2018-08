Ex-adviseur moet het stevig ontgelden bij Donald Trump vanwege controversieel boek: “Vreselijk mens”

Amerikaans president Donald Trump heeft zaterdag hard uitgehaald naar Omarosa Manigault Newman, zijn ex-adviseur. Tijdens een bijeenkomst met tientallen fans in New Jersey noemde The Donald haar tot twee keer toe een “vreselijk mens”. De ex-medewerkster brengt binnenkort een boek uit over haar ervaringen in het Witte Huis, waarin ze de president onder meer beschuldigt van racisme.

Omarosa kwam ter sprake tijdens een ‘Bikers for Trump’-rally, waarbij tientallen motorrijders hun steun voor de president luidkeels kwamen betuigen. Na enkele duidelijke sneren naar de aanwezige pers, was het een journalist die plots een ander onderwerp aansneed. “Voel je je verraden door Omarosa?”, klonk de vraag, waarna Trump niet lang moest twijfelen. “Vreselijk mens, ze is een vreselijk mens.”

De aanleiding voor de verbitterde relatie valt niet ver te zoeken. Op dinsdag 14 augustus komt namelijk het boek ‘Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House’ uit, waarin Omarosa haar ervaringen als medewerkster in het Witte Huis uit de doeken doet. Een positief verhaal brengt de Afro-Amerikaanse totaal niet. In het reeds controversiële boek stelt ze onder meer dat Trump meermaals het n-woord gebruikte en racistische uitspraken deed aan het adres van George Conway, de half-Filipijnse echtgenoot van Kellyane Conway, eveneens een adviseur van de president.

Reality TV

In december vorig jaar verliet ze het Witte Huis en keerde Omarosa terug naar de plek waar ze haar bekendheid had verworven: reality TV. Meer bepaald in het programma ‘Big Brother’ op CBS, waar ze wereldwijde media-aandacht verwierf door Trump en zijn administratie te veroordelen. “Ik leefde elke dag in angst door zijn tweets. Wat was het volgende dat hij zou tweeten?”, vertelde ze onder meer aan een medekandidate. “Het ziet er niet goed uit als hij aan de macht blijft.”

Naast de eerste reactie van de president, had woordvoerder Sarah Sanders al een dag eerder een statement gebracht naar aanleiding van het boek. Ook zij schuwde de harde woorden niet. “Het staat vol met leugens”, klonk het. “In plaats van de waarheid te vertellen over al het goede dat president Trump en zijn administratie hebben gedaan om Amerika veilig en welvarend te maken, is dit boek bezaaid met leugens en valse beschuldigingen.”