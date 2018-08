Geen kampvuur vanwege de droogte? Dat lossen deze scouts zo op

Ternat / Sint-Katherina-Lombeek - Het bivak van Scouts De Geuzen kon uit veiligheidsoverwegingen niet afgesloten worden met het traditionele grote kampvuur. De creatieve leidingsploeg bleef niet bij de pakken zitten en voorzag een origineel alternatief.

Op kamp gaan met de jeugdbeweging is sowieso al een groot avontuur. De extreme weersomstandigheden maken het deze zomer voor de honderden jeugdbewegingen die eropuit trekken nog een tikkeltje anders én spannender. Dat ondervonden ook de leiding en leden van Scouts De Geuzen uit Ternat die tot afgelopen weekend hun tenten hadden opgeslagen in Comblain-au-Pont in de provincie Luik.

Enerzijds was er de extreme droogte die de scouts tot aanpassingen verplichtte, anderzijds zorgde ook een storm eventjes voor de nodige spanning.

Code oranje

“De storm heeft ervoor gezorgd dat we alle tenten snel moesten aanspannen en stormkoorden moesten gebruiken maar er was gelukkig geen schade”, zegt Louise Goedefroy van De Geuzen. “Waar we dagelijks rekening moesten mee houden was het vuurverbod. Normaal koken we op vuur, maar dat mocht dit jaar dus niet. Ook het gigantische kampvuur waarmee we ons kamp traditioneel afsluiten, was vanwege code oranje verboden.”

De creatieve leidingsploeg bleef niet bij de pakken zitten en werkte een origineel alternatief uit dat fel gesmaakt werd door de leden. “We stapelden bidons op elkaar die we met ledverlichting versierden”, zegt Louise. “Op de bidons werden een CO2-jet en extra rook- en bellenmachines geplaatst. Het resultaat was een groot licht- en rookspektakel waardoor we ons kamp in Tomorrowland-stijl konden afsluiten.”