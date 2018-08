Een blik achter de schermen bij Trump op vakantie: “Ministers moesten wachten tot de president zijn rondje golf had afgewerkt”

De Amerikaanse president Donald Trump vertoeft deze week niet in het Witte Huis, maar in zijn eigen golfresort in New Jersey. Toch is het geen vakantie, aldus de president en zijn omgeving. De feiten lijken dat tegen te spreken...

De Trump National Golf Club in Bedminster Foto: AFP

Hij speelt golf. Hij drinkt wat aan het zwembad. Hij eet ’s avonds uitgebreid met vrienden. Maar noem het vooral geen vakantie! Als Donald Trump een week naar zijn golfresort in New Jersey trok, dan is dat geen “platte rust”, althans niet in het hoofd van de Amerikaanse president zelf. Volgens Trump en zijn entourage was het weekje in het rustieke Bedford noodzakelijk omdat er hoogdringende renovaties moesten gebeuren in het Witte Huis.

“Het moest al lang gebeuren, dit is jaren geleden al goedgekeurd”, aldus Trump over de werken. “Dan is dit een goede plek om in tussentijd te zijn.” De president liet zijn staf bovendien verschillende bijeenkomsten organiseren in New Jersey. En een kleine tafel met het presidentiële zegel werd meegebracht uit Washington, voor het geval Trump officiële documenten moet ondertekenen.

Kritiek op voorgangers

Er is Trump namelijk veel aan gelegen om het beeld van een “luie” president te vermijden. Logisch, want hij was in het verleden zelf notoir kritisch voor de vakantiegewoontes van zijn voorgangers. En volgens Trump gaat hij zelf ook nooit écht met vakantie. “De meeste succesvolle mensen die ik ken nemen geen vakantie. Hun zakenimperium is hun vakantie. Dat geldt voor mij ook”, aldus Trump. Daarom worden er ook dagelijks lijsten vrijgegeven met de telefoontjes die Trump heeft gepleegd, vaak naar zijn staf en vicepresident Pence in Washington.

Nochtans zal de man aan zijn huidige tempo tegen het einde van zijn ambtstermijn dubbel zoveel vakantiedagen verzameld hebben als Barack Obama. Hij bracht in anderhalf jaar presidentschap al 180 dagen door in één van zijn buitenverblijven. Presidentiële medewerkers is opgedragen om niet te bevestigen dat Trump gaat golfen, maar uit beelden op sociale media valt af te leiden dat hij bijna nooit een dag niet op het golfterrein staat.

Beautiful day on the course A post shared by SM1LO (@sm1lo) on Aug 9, 2018 at 1:15pm PDT

Trump ontvangt graag gasten in één van zijn vele buitenverblijven Foto: AP

Geld ophalen en golfen

Het moet gezegd: in tegenstelling tot vorige presidenten, die zich vaak afzonderden tijdens hun vakanties, laat Trump een gestadige stroom bezoekers opdraven in zijn buitenverblijven. Presentatoren van het hem gunstig gezinde Fox News. Bedrijfsleiders. Politieke donoren met diepe zakken. Tijdens zijn week in New Jersey dineerde de president elke avond met machtige bezoekers. Twee van die dinertjes waren trouwens met politieke donoren, die hij wettelijk niet in het Witte Huis mag houden.

Donderdag verscheen Trump dan weer voor de camera’s, voor een rondetafelconferentie over de hervorming van het Amerikaanse gevangeniswezen. Het Witte Huis liet daarvoor de gouverneurs van vijf staten, twee openbare aanklagers, twee ministers en acht belangrijke functionarissen overvliegen. De heren in kwestie moesten echter wachten, want... de president moest eerst een rondje golf afwerken.