Nieuwe monument nog niet klaar maar nu al onder vuur: “Niemand heeft om dit gedrocht gevraagd”

Meldert / Aalst - Het nieuwe hopmonument aan de Sint-Walburgakerk in Meldert is nog niet helemaal klaar of het ligt al onder vuur. “Zo’n groot gedrocht, daar heeft niemand om gevraagd”, zeggen omwonenden.

Het is hét gespreksonderwerp van de dag in brasserie ‘t Vertier in Meldert-Dorp: het nieuwe kunstwerk dat op het dorpsplein voor de kerk pronkt. “Iedereen vindt dat het op niks trekt”, zeggen Pros en Rita, beiden zestigers en geboren en getogen in Meldert.

“’t Schijnt dat het nog geverfd had moeten worden, maar dat de verf op was”, luidt met de nodige spot. “Een toffe attractie op de kerstmarkt”, klinkt het grinnikend een tafeltje verderop. “Er zaten al kinderen in te spelen”

Geel pamflet

“Vorig jaar werd de komst van het monument aangekondigd”, aldus een koppel dat liever niet met naam en toenaam in de krant komt. “Er zou een werkgroep rond opgestart zijn, maar wij wisten nergens van. Zoiets groot, daar zouden ze toch een vergunning voor moeten aanvragen? Anders hangen ze overal zo’n geel pamflet op (in het kader van het openbaar onderzoek rond een bouwaanvraag, nvdr). Dat had hier ook mogen gebeuren.”

Zaakvoerders Sofie en Stefanie Cooman denken er het hunne van. “Hadden we zelf kunnen kiezen, we hadden eerder gegaan voor een landelijk monument dat bij het pittoreske van dit dorp past.”

Wenkbrauwen fronsen

Op sociale media klinkt nog meer commentaar: “Spandoeken aan de kerkmuur, laadpalen, 1.001 verkeersborden, een knalgele slagboom die niet werkt, een knalgele wegversperring om de kapotte slagboom te vervangen, reclameborden, een defibrilatorpaal, spandoeken aan de pastorij, een zielig onkruidveld dat een bloemenweide moet voorstellen, twee nutteloze muren die niets vandoen hebben met zandsteen, en dan is het midden zo'n... ja, wat is het eigenlijk?”

Bij het stadsbestuur fronsen ze de wenkbrauwen bij het horen van de commentaren. “Zowel de keuze voor de kunstenaar als het soort kunstwerk en de plaats gebeurde in overleg met een delegatie van inwoners en verenigingen”, zegt schepen van Cultuur Ilse Uyttersprot (CD&V).

Verwaarloosde indruk

“We kozen voor een monument dat zowel in de winter als in de zomer uitstraling heeft, dus ook als de hop niet bloeit. De staken van het vorige hopmonument gaven een zeer verwaarloosde indruk. In kader van het Kunst in de Wijk-project gaven we Meldert zelfs voorrang, op vraag van de verenigingen van de gemeente. We investeerden een budget van 15.000 euro, inclusief kosten voor materiaal en animatie, de vergaderingen en de betaling van de kunstenaar.”

Het hopmonument herinnert aan de tijden waarin Meldert net als Poperinge een van de belangrijkste hopproducenten was van het land. Initiatiefnemer Arnold Van de Perre betreurt de heisa. “Op de uiteindelijke versie zullen zestien opklimmende hopranken te zien zijn die bovenaan op een zinvolle tekst een kroon vormen.”

Op 2 september wordt het monument na de Mellertse Mes officieel ingewijd.