Brand verwoest groot stuk heide in Balen

Balen - Aan een loods in de Balense deelgemeente Hulsen, in de Kempen, heeft er een grote vegetatiebrand gewoed. Twee kleine stalletjes brandden uit, er vielen geen gewonden.

Het vuur sloeg over op de vegetatie, die over een grote oppervlakte is weggebrand. “Er is heide van ongeveer één vierkante kilometer in de as opgegaan”, zegt Robert Lehaen, woordvoerder van politiezone Bademo (Balen-Dessel-Mol). De brandweer heeft het vuur intussen wel onder controle. Eén buurtbewoner is uit voorzorg geëvacueerd, maar er vielen geen gewonden.

Er is al enkele maanden een pyromaan actief in de regio, het is onduidelijk of deze brand ook het werk is van dezelfde dader of een andere oorzaak kende.