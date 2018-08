Fans vinden na zoektocht van twee jaar het graf van bekende Britse dichter

Bewonderaars van de Britse dichter en schilder William Blake hebben in Londen de exactie locatie ontdekt waar Blake begraven is. Zondag werd op die locatie een grafsteen onthuld.

Carol en Luis Garrido waren op het kerkhof van Bunhill Fields, in het centrum van Londen, op zoek gegaan naar de laatste rustplaats van Blake, maar hadden enkel een aanduiding gevonden dat de lichamen van Blake en zijn vrouw Catherine Sophia “in de buurt” waren begraven.

Het koppel zei aan de krant The Guardian dat het geïntrigeerd was over die vage aanduiding, en besloot op zoek te gaan naar de exacte locatie. De twee doken dan ook in de archieven en plannen van de stad, en slaagden er twee jaar later in om de exacte locatie van het vergeten graf van de auteur, die overleed in 1827, te vinden.

Luis Garrido verklaarde nog aan The Guardian dat hij opgroeide in Portugal, en besliste om Engels te studeren enkel en alleen om de gedichten van Blake te kunnen lezen. Blake was een schrijver, dichter, tekenaar, schilder en graveur. Zijn werk werd beïnvloed door zijn mystieke kijk op wereld, en was vaak doordrongen met symboliek en duister van aard.

Na de vondst van het graf verzamelde de Blake Society 30.000 pond (35.000 euro), dat gebruikt werd om een grafsteen te voorzien. Die steen wordt zondagnamiddag onthuld, op de 191ste verjaardag van de dood van Blake.