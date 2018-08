Brussel Bad kan terugblikken op een hete en geslaagde 17de editie

Brussel - Brussel Bad gaat zondag zijn laatste dag in van de 17de editie op de Akenkaai en de Bécokaai aan het kanaal. De organisatie heeft nog geen cijfers, maar ze blikt wel terug op een erg geslaagde editie. En daar zit het warme weer natuurlijk voor iets tussen.

“De 17de editie was zeker en vast een hele goede. De handelaars waren heel tevreden, want het weer heeft het er een mooie editie van gemaakt. Het was heel warm en daarom hebben we ook verschillende waterverstuivers toegevoegd. Aan het kanaal is er natuurlijk ook wat meer lucht en wind”, vertelt Marina Bresciani van organisator Brussels Major Events.

Door de komst van het museum Kanal werd de sluitingsdag afgestemd op dinsdag in plaats van op maandag. Voorts werd de sportzone uitgebreid en kon het publiek zoals altijd rekenen op vele eetstandjes. De sportzone op de Bécokaai werd ook uitgebreid. “Dat was een goede beslissing. De sfeer was iets intiemer aan de sportvelden dankzij de latina bar die er naast werd gezet. Dat was ook een voltreffer”, stelt Bresciani.

Door de renovatie van het museum Kanal-Centre Pompidou moet Brussel Bad volgend jaar wel naar een andere locatie op zoek. “Het is een boeiende mogelijkheid en we hebben al verschillende opties, maar er is nog geen beslissing”, aldus Bresciani.