“Meer dan 100 Britse kiesdistricten zijn van kamp veranderd over Brexit”

De kiezers in meer dan honderd Britse kiesdistricten, op een totaal van 632, zijn van mening veranderd en niet langer pro-brexit. Ze willen nu in de Europese Unie blijven, blijkt uit een uitgebreide analyse van de krant The Observer. Dat betekent dat het “Remain”-kamp nu een meerderheid heeft, wat volgens de krant een belangrijke rol kan gaan spelen als er later dit jaar in het Britse parlement wordt gediscussieerd over de brexit.

Volgens de krant zijn het vooral aanhangers van Labour die bij het referendum in 2016 nog voor een uitstap uit de EU stemden, die nu aan het twijfelen zijn geslagen. Deze trend is het grootst in het noorden van Engeland en in Wales.

The Observer heeft voor haar conclusie twee YouGov-polls laten analyseren, voor en nadat de Britse premier Theresa May haar brexit-voorstel op 6 juli publiceerde. De uitslag de polls werd gecombineerd met gegevens over de bevolkingssamenstelling.

Daaruit blijkt dat in 112 districten de stemming is omgeslagen, van “Leave” naar “Remain”. Dat brengt het totale aantal zetels dat liever in de EU wil blijven op 341, goed voor een meerderheid van 53 procent.

De druk op premier May, die het brexit-akkoord moet laten goedkeuren in het parlement, neemt dus toe. Tegelijk gaan er ook steeds meer stemmen op om een nieuw referendum te organiseren. Vince Cable, leider van de Lib-Dems, pleitte zaterdag nog voor meer samenwerking tussen de verschillende actiegroepen. Een campagne van The Independent om een nieuw referendum te organiseren, kreeg al 600.000 handtekeningen.