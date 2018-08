Slechts acht minuten: zo lang had Cristiano Ronaldo nodig om voor het eerst te scoren voor Juventus

Het langverwachte moment was zondagmiddag eindelijk aangebroken: het debuut van Cristiano Ronaldo voor Juventus. Dat gebeurde in de traditionele vriendschappelijke wedstrijd van Juventus tegen de B-ploeg, die elk jaar voor de eerste competitiewedstrijd wordt gespeeld. Ronaldo had welgeteld acht minuten nodig om zijn allereerste doelpunt te maken voor de Oude Dame, de wedstrijd eindigde op 5-0.

De Portugees werd bij de openingstreffer bediend door Bernardeschi, waarna hij alleen op doel af mocht en koelbloedig afwerkte. Enkele minuten later dwong Ronaldo een van de verdedigers in de fout, waardoor die de bal langs de eigen doelman werkte: 2-0. Dybala maakte er met twee treffers nog voor de rust 4-0 van. Ronaldo werd voor de tweede helft naar de kant gehaald. Marchisio legde in de tweede helft de eindstand vast, na 70 minuten werd de partij - zoals de traditie het wil - afgesloten na een veldinvasie door de fans.