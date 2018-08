Stephanie en Michaël één van de vele koppels die trouwen op 18-08-2018: “Zo zullen we onze trouwdatum niet snel vergeten”

Tielt - Zaterdag 18-08-2018: het blijkt een populaire trouwdatum. In Tielt zijn er die dag vier huwelijken in amper twee uur tijd. Eén daarvan is de trouw van Stephanie Hutsebaut (27) en Michaël Houfflijn (32). “We zijn niet vies van wat symboliek.”

Stephanie en Michaël geven grif toe dat ze bewust voor de symbolische datum 18-08-2018 hebben gekozen, al hebben ze niet meteen iets met de cijfers 18 en 8. “We leerden elkaar kennen op 12 augustus 2005”, vertelt Michaël. “Ons eerste idee was om uitgerekend op die dag in het huwelijksbootje te stappen, maar door de Stationsfeesten is het in die periode altijd druk in onze wijk en in ijssalon ’t IJshoorntje, dat Stephanie in bijberoep openhoudt.”

Reacties van gasten

Michaël stelde zijn aanstaande bruid dan maar 18-08-2018 voor. “Een zaterdag en nog altijd in de periode waarin we elkaar hebben ontmoet, dus waarom niet? Zo zullen we onze huwelijksdatum niet snel vergeten. We kregen al een pak reacties van genodigden die ook merkten dat we voor een speciale datum hebben gekozen.”

Nadat Michaël, afkomstig uit Anzegem, vorige zomer in het stadspark van Brugge op de knieën ging voor Stephanie, beslisten ze hun trouwdatum zo snel mogelijk vast te leggen in het stadhuis van Tielt. “Er waren ons al drie koppels voor, maar gelukkig konden we er ook nog bij”, zegt Stephanie. En zo komt het dat de Tieltse burgemeester of een schepen volgende zaterdag in Huis Mulle de Terschueren liefst vier huwelijken moet officialiseren in amper twee uur tijd.

Ook feestlocatie symbolisch

Ook de locatie van het huwelijksfeest is een keuze vol symboliek: het kasteeltje midden op de Oostendse Wellingtonrenbaan, waar Stephanie, afkomstig uit het Oost-Vlaamse Merendree, en Michaël elkaar hebben ontmoet. “We zijn alle twee paardenliefhebbers. Mijn broer was jockey en zij kwam met een groepje paardenvrienden naar Oostende Koerse. De vonk sloeg over nadat ik een kaartje met mijn nummer achterliet in de stal waar zij zich over de paarden ontfermde”, zegt Michaël.

Stephanie was toen amper veertien jaar. “Tja, op die leeftijd heb je nog niet door dat je misschien al een keuze voor het leven hebt gemaakt”, zegt ze lachend. “We hielden contact via Netlog. Intussen wonen we negen jaar samen in de Stationstraat in Tielt.” En dat bezegelen ze zaterdag met een huwelijk.