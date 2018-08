Vrouw in levensgevaar na frontale botsing in Belsele

Belsele / Sint-Niklaas -

In de Gentstraat in Belsele, deelgemeente van Sint-Niklaas, zijn zondagnamiddag omstreeks 14.30u twee personenwagens frontaal op elkaar ingereden. Een dame die als passagier meereed in een Peugeot raakte levensgevaarlijk gewond, ze moest ter plaatse gereanimeerd worden.